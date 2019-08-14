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دورة سينسيناتي: انس تخرج من الدور الاول

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:04 م
دورة سينسيناتي: انس تخرج من الدور الاول
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محمد وليد الجموسي
 
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 خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 61 عالميا من الدور الاول لدورة سيسيناتي الامريكية عقب هزيمتها مساء الثلاثاء امام الامركية جينيفر برادي المصنفة 70 عالميا (2-6 و2-6). 
وكانت جابر بلغت الجدول النهائي عقب فوزها على الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 87 عالميا (6-3 و6-0) يوم الاحد في الدور الاخير من التصفيات بعد ان تفوقت يوم السبت على الامريكية شيلبي روجرز المصنفة 296 عالميا (7-5 و2-6 و7-6).
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