دورة سينسيناتي: انس تخرج من الدور الاول
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:04 م
محمد وليد الجموسي
Advertisements
Advertisements
خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 61 عالميا من الدور الاول لدورة سيسيناتي الامريكية عقب هزيمتها مساء الثلاثاء امام الامركية جينيفر برادي المصنفة 70 عالميا (2-6 و2-6).
وكانت جابر بلغت الجدول النهائي عقب فوزها على الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 87 عالميا (6-3 و6-0) يوم الاحد في الدور الاخير من التصفيات بعد ان تفوقت يوم السبت على الامريكية شيلبي روجرز المصنفة 296 عالميا (7-5 و2-6 و7-6).
Advertisements