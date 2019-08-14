اسعار ومواصفات سيارة نيسان ماكسيما 2020 الجديدة

في الوقت الحالي قامت شركة نيسان بالكشف الرسمي عن ماكسيما 2020 الجديدة السيدان ذات الحجم الكبير و التصميم الرياضي ، هذه السيارة لم تحصل على الكثير من التحديثات خاصة في التصميم الخارجي منها مقانة بالموديل السابق و انما جاءت ابرز التغيرات بها في التقنيات التي جعلتها اكثر امان من خلال توافر وسائل امان متطورة بها تجعلها قادرة على المنافسة في فئتها و بقوة .





الجيل الحالي من السيارة ماكسيما ظهرت في الاسواق منذ عام 2016 و بعد مرور عامين فقط خلال عام 2018 حصلت على تحديثات منتصف العمر و ليس هناك اي ملامح عن احتمالية ان يتم الكشف عن الجيل الجديد في وقت قريب ، و تظل هذه السيارة من اقوى المنافسين مع كل من تويوتا افالون 2020 و كرايسلر 300 2020 و شيفروليه امبالا 2020 و كيا كادينزا 2020 و هوندا اكورد 2020 و غيرهم الكثير .





تغيرات نيسان ماكسيما 2020

في عام 2018 قامت شركة نيسان بالاعلان عن انشاء ما يسمى بـ ” درع السلامة 360 ” و الذي يشمل العديد من تقنيات وسائل الامان التي تضاف الى السيارة لتقليل فرص الحوادث و الاصطدامات لها .





و قد تم اضافة هذا الدرع في السيارة ماكسيما الجديدة ، حيث اصبحت السيارة تحتوي على مكابح الطواريء التي تعمل بشكل تلقائي عند رصد حركة المشاه امام السيارة و كذلك عند الاقتراب من السيارات الامامية و خاصية التنبيه من النقطة العمياء في المرايا الجابية و خاصية المساعد على البقاء داخل المسار و ايضا خاصة التنبيه عند الخروج من المسارات و الحساسات الامامية و الخلفية من اجل المساعدة في الركن و خاصية المساعدة في الخروج من الركن ايضا .





و يمكن ان نسمى هذه التقنيات هي تقنيات مساعدة السائق اثاء القيادة و لكنها لا ترتقي الى القيادة شبه الالية ، اما عن التصميم الخارجي و الداخلي من السيارة فقد تم الابقاء على التصميم السيدان الرياضي لهذه السيارة مع الفخامة الداخلية .





مواصفات محرك نيسان ماكسيما 2020

تمتلك هذه السيارة – على الرغم من تنوع فئاتها – نسخة محرك واحدة و هي سعة 3.5 لتر بعدد 6 سلندر و الذي ينتج عنه قوة 300 حصان عند عدد لفات 6400 لفة في الدقيقة و عزم الدوران 261 رطل قدم عند عدد لفات 4400 لفة في الدقيقة مع ناقل الحركة سي في تي .





اسعار نيسان ماكسيما 2020

تأتي السيارة في السوق الامريكي بعدد 6 فئات و التي تبدأ من الفئة المتدنية حتى الراقية التي تحتوي على العديد من الاضافات الخارجية و الداخلية ، الفئات و اسعارها تأتي على الحو التالي :





– سعر ماكسيما S 2020 هو 35,000 دولار.

– سعر ماكسيما SV 2020 هو 37,000 دولار.

– سعر ماكسيما 2020 SL هو 39,000 دولار.

– سعر ماكسيما SR 2020 هو 40,000 دولار.

– سعر ماكسيما 2020 بلاتنيوم هو 42,500 دولار.

– سعر ماكسيما 2020 بلاتنيوم Resvrve هو 43,500.



