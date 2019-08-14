أحوال الطقس لليوم الأربعاء

تغشى السماء ، صباح الأربعاء، سحب محليا كثيفة بالشمال مع نزول بعض الأمطار المتفرقة ثم ظهور سحب عابرة تتكاثف بالوسط والجنوب، بعد الظهر، بالمناطق الغربية تصحبها أمطار مؤقتا رعدية مع امكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية ويكون البحر شديد الاضطراب.

وتنخفض الحرارة بالشمال والمرتفعات وجهة الساحل حيث تتراوح الدرجات القصوى بين 28 و 33 درجة وتبقى في استقرار ببقية الجهات حيث تتراوح بين 35 و 40 درجة مع ظهور الشهيلي محليا.

وتشير التوقعات الجوية ليوم غد، الخميس 15 أوت 2019، إلى ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات في حين تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية فقوية نسبيا من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد.

ويكون البحر شديد الاضطراب فمضطربا بالشمال وخليج قابس في حين تسجل درجات الحرارة انخفاضا نسبيا و تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات.