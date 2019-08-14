"مجموعة طلعت مصطفي" تحقق مبيعات بقيمة 3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019

أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اليوم الاربعاء، عن قوائمها المالية ،خلال النصف الأول من 2019، والتى حققت ارتفاع في أرباحها بنسبة 10 %على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، "أنها حققت أرباحاً بلغت 852.23 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 774.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018"

وكانت المؤشرات المالية أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بقيمة 812.34 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 731.7 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2018.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.02 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.7 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت 477.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 433.6 مليون جنيه في الربع الثاني من 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 56.25 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.06 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2018.