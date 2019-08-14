لاصقة طبية لتخفيف آلام الدورة الشهرية





اختبر الباحثون في بريطانيا لصاقة خاصة على مجموعة من النساء، تولد أكثر من 1000 نبضة مسكنة للألم في الثانية، وقادرة على تخفيف آلام الحيض.





وأجرت السلطات الصحية البريطانية اختباراً على عدد من النساء، طُلب منهن وضع هذه اللصاقة على مدار 24 ساعة خلال فترة الدورة الشهرية، وأظهرت النتائج انخفاضاً في آلام الحيض بنسبة 70%، وهي نتيجة مبشرة لعدد كبير من النساء.





وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من نصف النساء في سن الإنجاب، يعانين من تقلصات في البطن لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في الشهر، وسبب الألم هو شد واسترخاء الرحم، للمساعدة في تشجيع بطانة الرحم على الانفصال، وهي عملية تحدث كل شهر كجزء من الدورة الشهرية للمرأة.





وإذا انقبض الرحم بقوة شديدة، فيمكن أن يضغط على الأوعية الدموية القريبة، مما يؤدي إلى انقطاع إمدادات الدم والأكسجين مؤقتاً، ونتيجة لذلك يطلق الرحم مواداً كيميائية تسبب الألم.





ويمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل الإيبوبروفين، في علاج الألم الخفيف إلى المعتدل، كما تتوفر أيضاً أدوية مضادة للالتهابات أقوى بدون وصفة طبية.





ويمكن أن تؤخذ حبوب منع الحمل لتخفيف تقصلات بطانة الرحم، مما يجعل من الأسهل التخلص منها وبالتالي تقليل قوة الانقباضات. وإذا كانت تشنجات الحيض ناتجة عن التهاب بطانة الرحم أو الأورام الليفية، فقد تساعد الجراحة في تصحيح المشكلة.





ويمكن ارتداء اللصاقة التي تعمل بالبطارية لمدة 24 ساعة في اليوم لمدة خمسة أيام، قبل أن يتم شحنها لتصبح جاهزة للاستخدام مرة أخرى. وعند تشغيلها، يمر تيار كهربائي صغير من خلال حلقة سلكية، مما يولد مجالاً مغناطيسياً ينبض في نسيج البطن.





ويقول الصانعون إن هذا يحفز الخلايا على ضخ السوائل الزائدة، مما يقلل من الانتفاخ والألم والتورم المرتبط بعسر الطمث.



