إيبارشية المنيا تعلن عن مؤتمر الشباب الكاثوليكي السنوي

أعلنت إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك عن انطلاق المؤتمر الرابع والعشرين للشباب الكاثوليكي بمصر.





وسينعقد المؤتمر في الفترة من العاشر من سبتمبر المقبل وحتي الرابع عشر من الشهر نفسه، وذلك في بيت " سوسنة الوادي " ( طريق مصر - الاسكندريه الصحراوي).





ومن المقرر أن يكون هذا المؤتمر تحت شعار " المسيح يحيا " ، علما بأن المؤتمر يشمل كل الشباب في كل كنائس الإيبارشية.



