جميل عفيفي: تجمع رابعة العدوية كان أكبر تجمع إرهابي على مستوى العالم
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:28 ص
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن تجمع رابعة العدوية للإخوان المسلمين كان أكبر تجمع إرهابي على مستوى العالم، حيث كان يضم رموز إرهابية كثيرة.
وأشار "عفيفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن اعتصام رابعة كان يستهدف بث الرعب في الشارع المصري، حيث كانوا يعملون على تخويف المصريين لعدم النزول في 30 يونيو.
ولفت إلى أنه كان هناك قنوات أجنبية كثيرة تبث ما يحدث في رابعة العدوية، خاصة من تركيا وقطر، واصفًا حديث معتصمي رابعة العدوية بالكذب، حيث ادعوا ما لم يحدث كدعة الرسول –صل الله عليه وسلم- المعزول محمد مرسي لإمامة الناس.
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