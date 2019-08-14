جميل عفيفي: تجمع رابعة العدوية كان أكبر تجمع إرهابي على مستوى العالم

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن تجمع رابعة العدوية للإخوان المسلمين كان أكبر تجمع إرهابي على مستوى العالم، حيث كان يضم رموز إرهابية كثيرة.





وأشار "عفيفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن اعتصام رابعة كان يستهدف بث الرعب في الشارع المصري، حيث كانوا يعملون على تخويف المصريين لعدم النزول في 30 يونيو.



