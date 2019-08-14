ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيمار يهدد مستقبل رئيس برشلونة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:16 ص
نيمار يهدد مستقبل رئيس برشلونة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو يعمل على قدماً وساق لحسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم سان جيرمان الفرنسي.


وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية في عددها الصادر اليوم: إذا عاد نيمار و حقق برشلونة دوري الأبطال سيحقق بارتوميو نصراً كاملاً ، أي نتيجة غير ذلك سيفتح على نفسه النار و ستكون عملية عالية المخاطر.


وعقد إبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة جلسة يوم امس مع مسئولو نادي باريس سان جيرمان لمناقشة إمكانية التعاقد مع نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية