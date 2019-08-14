نيمار يهدد مستقبل رئيس برشلونة

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو يعمل على قدماً وساق لحسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم سان جيرمان الفرنسي.









وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية في عددها الصادر اليوم: إذا عاد نيمار و حقق برشلونة دوري الأبطال سيحقق بارتوميو نصراً كاملاً ، أي نتيجة غير ذلك سيفتح على نفسه النار و ستكون عملية عالية المخاطر.









وعقد إبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة جلسة يوم امس مع مسئولو نادي باريس سان جيرمان لمناقشة إمكانية التعاقد مع نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.