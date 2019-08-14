ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإسماعيلي يطلب ثنائي الأهلي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:15 ص
الإسماعيلي يطلب ثنائي الأهلي
محمد شريف
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

دخل ثنائي الأهلي هشام محمد ومحمد شريف ضمن قائمة من اللاعبين المطلوبين في نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ويرغب الإسماعيلي في ضم ثنائي الأهلي بدعوى الخبرة الكبيرة لهما في مباريات الدوري المصري بعد أن لعبا للقلعة الحمراء.

 

كان هشام محمد قد تلقى عرضًا رسميًا من الاتحاد السكندري بينما طلب إنبي ضم محمد شريف.

 

 

Advertisements
المزيد عن: هشام محمد محمد شريف الاهلي الاسماعيلي اخبار الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية