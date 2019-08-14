الإسماعيلي يطلب ثنائي الأهلي
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:15 ص
الفجر الرياضي
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دخل ثنائي الأهلي هشام محمد ومحمد شريف ضمن قائمة من اللاعبين المطلوبين في نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويرغب الإسماعيلي في ضم ثنائي الأهلي بدعوى
الخبرة الكبيرة لهما في مباريات الدوري المصري بعد أن لعبا للقلعة الحمراء.
كان هشام محمد قد تلقى عرضًا رسميًا من
الاتحاد السكندري بينما طلب إنبي ضم محمد شريف.
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