الرائد السعودي يفسخ عقد لاعبه لعدم حمله شهادة الثانوية العامة
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:09 ص
محمد علي
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أعلن نادي الرائد السعودي فسخ تعاقده مع لاعب الفريق الأول في النادي، عمر العودة "21 عامًا"، وذلك لكون اللاعب يحمل الشهادة الابتدائية فقط، وهذا في الوقت الذي تنص فيه قوانين الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن يكون اللاعب من حملة الثانوية العامة على الأقل حتى يسمح للنادي بتسجيله في قائمة الفريق.
وانضم العودة إلى صفوف الرائد ليشغل مركز الظهير
الأيمن بعقد يمتد إلى 3 سنوات خلال سوق الإنتقالات الصيفية الجاري، ولكن نادي الرائد
قد أعلن عن فسخ عقد اللاعب بصورة مفاجئة صباح اليوم.
الجدير بالذكر أن نادي الرائد كان قد نجح في
الحصول على المركز الثامن في بطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 38 نقطة،
وتطمح إدارة النادي في الحصول على بعض الصفقات الجديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق في
الفترة المقبلة حتى يستطيع الفريق تقديم أداء أفضل في الموسم الجديد.
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