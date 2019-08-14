‎مارسيليا يتراجع عن فكرة التعاقد مع بوفال

قالت تقارير صحفية فرنسية، بأن نادي مارسيليا الفرنسي قد تراجع في اللحظات الأخيرة عن فكرة التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي "سفيان بوفال" لاعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، والذي كان قريب من مغادرة البريميرليج والإنتقال نحو نادي الجنوب الفرنسي خلال سوق الإنتقالات الصيفية الجارية، ولكن يبدو بأن الصفقة قد أنهارت بشكل مفاجئ.









وبحسب التقارير الفرنسية، فإن المدرب "أندري بواش" المدير الفني لنادي مارسيليا قد رفض بشكل قطاع التعاقد مع "بوفال"، وذلك لكونه يعتقد بأن اللاعبين الموجودين في الفريق يملكون إمكانيات فنية عالية ولن يستطيع "بوفال" منافستهم على مكان أساسي في قائمة الفريق. ويذكر بأن "بوفال" كان قد شارك مع المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، ولكنه لم يقدم نفسه بشكل جيد، حيث لعب كبديل في أكثر من مباراة في البطولة التي خرجت منها المغرب على يد منتخب بنين في واحدة من كبرى مفاجآت البطولة آنذاك.‎



