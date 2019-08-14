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ضربة لبرشلونة في مفاوضات عودة نيمار

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:45 ص
ضربة لبرشلونة في مفاوضات عودة نيمار
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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يضغط ناصر الخليفي ئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نجمه نيمار داسيلفا للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وليس فريق برشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ناصر الخليفي يحاول إقناع نيمار باللعب لريال مدريد مقابل 222 مليون يورو وهي نفس القيمة التي دفعها باريس سان جيرمان عند ضم اللاعب من برشلونة.

وأشارت إلى أن اجتماع مسئولي برشلونة وباريس سان جيرمان في مدينة ليفربول سيكون حاسمًا في صفقة نيمار.

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