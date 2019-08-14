ضربة لبرشلونة في مفاوضات عودة نيمار
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:45 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
يضغط ناصر الخليفي ئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نجمه نيمار داسيلفا للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وليس فريق برشلونة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ناصر الخليفي يحاول إقناع نيمار باللعب لريال مدريد مقابل 222 مليون يورو وهي نفس القيمة التي دفعها باريس سان جيرمان عند ضم اللاعب من برشلونة.
وأشارت إلى أن اجتماع مسئولي برشلونة وباريس سان جيرمان في مدينة ليفربول سيكون حاسمًا في صفقة نيمار.
Advertisements
المزيد عن: نيمار صفقات برشلونة ريال مدريد برشلونة
- باريس سان جيرمان يطعن برشلونة
- هل يعود نيمار لبرشلونة أم لريال مدريد ؟
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. موعد الإعلان عن الصفقة الكبري والريال يوجه صدمة قوية إلى برشلونة
- سر طلب نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء..البرسا يقترب من حسم صفقته التاريخية ونجم الفريق يفتح باب الرحيل وميسي يطلب هذه الصفقة
- أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. ميسي يعطي البرسا صفقة القرن بـ "مكالمة سرية" وحسم أهم وكبري الصفقات الصيفية
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة بشأن نيمار وانهيار حلم زيدان وتشكيل الملكي الجديد
- برشلونة يتخذ قراراً نارياً في صفقة نيمار
- أهم أخبار برشلونة اليوم: ميسي يُحذر نيمار والبرسا يقدم عرضًا أخيرًا لحسم الصفقة وباريس يطلب ثنائي البلوجرانا لترك نيمار
- العرض الكبير.. ناصر الخليفي يخون فلورنتينو بيريز من أجل برشلونة