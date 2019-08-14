استقرار اسعار الذهب في السوقا المحلى اليوم الأربعاء14-8-2019 مع تفاؤل بتراجع الأسعار

استقرت أسعار الذهب في مصر ، اليوم الاربعاء 14-8-2019، بعدما انحسر أرتفاع أسعار الذهب العالمي على اثر قرار الرئيس الأمريكي بتأجيل فرض رسوم الجمركية على بضائع الصينية.

وقفزت أسعار الذهب الأمس بنحو 20 جنيهًا إلا أن اسعار ارتفاعتها هدأت نسبيًا بعدم من انخفاض السعر العالمي إلى مستويات 1500 دولار للأوقية، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 جرام بدون مصنعية 789 جنيه للجرام، وبلغ سعر عيار 21 جرام نحو 690 جنيه للجرام، ووصل سعر عيار 18 إلى 591 جنيه للجرام.

سجل سعر عيار 24 جرام في محلات الذهب بالمتوسط نحو 792 جنيه لجرام عيار 24، و693 جنيه لجرام عيار 21، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 594 جنيه للجرام.

وبلغت أسعار الذهب في محلات الصاغة بالمتوسط نحو 792 جنيه لجرام عيار 24، و693 جنيه لجرام عيار 21، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 594 جنيه للجرام.





ويتوقع عدد من تجار الذهب أن يؤثر انخفاض اسعار الذهب العالمي على السوق المصري ؛ ليهبط بأسعار الذهب المحلية ولكنة لن يكون انخفاضًا كبيرًا