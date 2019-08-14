حججت وكنت قارنا ولم أذبح هديا فماذا أفعل.. والبحوث الإسلامية تجيب
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:58 ص
هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤالا، عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، قائلا أنه أدى الحج وكان قارنًا، ولم يذبح هديًا جهلا منه، فماذا يفعل؟".
وأوضح أحد علماء مجمع البحوث الإسلامية، أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب الهدي على القارن، ومن ثم فمن الواجب على الحاج ذبح الهدي، فإن عجز الحاج فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام إذا رجع لبلده.
وأضاف أنه إذا وصل الحاج إلى بلده، ولم يكن صام الثلاث أيام في الحج، فالواجب عليه صيام العشرة في بلدك على أن يفرق بين الثلاث، والسبعة أيام بمقدار 4 أيام، ههى يوم العيد، وأيام التشريق الثلاث.
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