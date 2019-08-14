حججت وكنت قارنا ولم أذبح هديا فماذا أفعل.. والبحوث الإسلامية تجيب

وجه شخص سؤالا، عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، قائلا أنه أدى الحج وكان قارنًا، ولم يذبح هديًا جهلا منه، فماذا يفعل؟".





وأوضح أحد علماء مجمع البحوث الإسلامية، أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب الهدي على القارن، ومن ثم فمن الواجب على الحاج ذبح الهدي، فإن عجز الحاج فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام إذا رجع لبلده.



