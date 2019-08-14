رئيس جامعة جنوب الوادي يرد على إهمال حالة طفل نجع النجار بالمستشفى الجامعي

أكد الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مستشفيات قنا الجامعية لا تدخر جهدًا في تقديم الخدمات العلاجية لكافة أبناء إقليم جنوب الصعيد، تحقيقًا لدورها ورسالتها تجاه أهالينا، ونتيجة للجهود المتواصلة لتطوير الخدمات الطبية فقد شهدت مستشفيات الجامعة تطورًا كبيرًا إلى جانب نجاحها في توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الأوروبية لتبادل الخبرات في شتى التخصصات الطبية وهو ما تحقق باستضافة العديد من الوفود الأجنبية منذ إنشاء المستشفيات الجامعية كان آخرها وفد طبى إنجليزي قام بإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال خلال الشهر الماضي.





وقال الغرباوي، إن مستشفيات الجامعة انزعجت من إعادة تداول بيانات وأخبار مغلوطة وغير صحيحة حول حالة الطفل "سيد سيد أبوالحمد " ابن قرية نجع النجار بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، والذي سبق أن تم احتجازه بالمستشفى في شهر أبريل الماضي وخضع للعلاج بعد استقباله في حالة حرجة للغاية وتم تقديم كافة الرعاية الطبية له إلى أن طلبت أسرته مغادرة المستشفى رغم تحذيرات الفريق الطبي المعالج.





يذكر أن مستشفيات قنا الجامعية كانت قد استقبلت الطفل سيد سيد أبوالحمد ابن قرية نجع النجار بمركز أبوتشت بمحافظة قنا في 28 4 2019 والذى وصل إلى استقبال الجراحة بمستشفى الكيلو 6 برفقة أسرته، وافاد الدكتور نزار أبوحلاوة استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الجامعة ورئيس الفريق الطبي المعالج للطفل، أن الطفل وصل للمستشفى في حالة إعياء تام وتسمم حاد وهبوط حاد بالدورة الدموية وتم عمل إنعاش له وبعد عمل التحاليل والفحوصات تبين أنه يعانى من وجود أنيميا حادة لوجود نزيف متكرر قبل وصوله للمستشفى مع تداخل معوي مع وجود غرغرينة بالأمعاء وأنه يحتاج لتدخل جراحي عاجل وتم توفير سرير للطفل بالعناية المركزة بواسطة قسم الأطفال وتم نقله لمستشفى قنا الجامعي بوسط البلد (المعبر) حيث أجريت له العملية بمستشفى المعبر، والتي كانت عبارة عن استكشاف للبطن وأثناء إجراء العملية تبين وجود تداخل معوي كبير الحجم ومتأخر يصل بين الأمعاء الدقيقة والمستقيم وبعد إرجاع التداخل تبين وجود غرغرينة وتعفن بأجزاء متفرقة بالقولون والمستقيم وتم عمل استئصال للجزء المتعفن وتوصيل القولون مع عمل فتحة تبرز مؤقتة من البطن (الوسوم) وتم خروج الطفل للعناية تحت التنفس الصناعي وتحت أدوية الانعاش (دوبامين) نظرًا لوجود هبوط بالدورة الدموية وتم متابعة الطفل بعناية الأطفال مع وجود تحسن بحالة الطفل تدريجيًا إلى أن تم فصله من جهاز التنفس الصناعي وكان الطفل يعانى من نزلات معوية متكررة مما يؤثر على التئام الجرح.



