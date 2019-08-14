رئيس جامعة حلوان يتدخل لحل أزمة واقعة الرسوب الجماعي في كلية التجارة
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:39 ص
أية حمروشي
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قال رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم إنه يتابع مع عميد كلية التجارة واقعة الرسوب الجماعي في عدد من المواد.
ووعد نجم الطلاب بتعديل نتائج المواد التي سيكتشف تدني نسبة النجاح فيها، مشيرا إلى أن اتخاذ الإجراء الأخير سيتم عقب عودة العمل بالكلية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
رسوب جماعي في كلية تجارة حلوان
وكان عدد من طلاب كلية التجارة جامعة حلوان، أرسلوا كثيرا من الرسائل التي يستغيثون فيها؛ لرفع ما وصفوه بالظلم عنهم في نتائج بعض المواد.
واتهم الطلاب إدارة الطلية وأساتذتها باضطهادهم وتعمد رسوبهم بشكل جماعي، في عدد من المواد مثل: « مبادئ علم السياسة، محاسبة تكاليف، مبادئ مراجعة، احصاء تطبيقي، محاسبة منشآت».
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