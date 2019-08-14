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مارتن لاسارتي ينفعل على صالح جمعة قبل لقاء بيراميدز

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:15 ص
مارتن لاسارتي ينفعل على صالح جمعة قبل لقاء بيراميدز
صالح جمعة
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الفجر الرياضي
 
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انفعل مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على صالح جمعة لاعب خط الوسط قبل مباراة بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

 

ولاحظ مارتن لاسارتي زيادة وزن صالح جمعة بشدة مما جعله يعنفه ويطالبه بالالتزام بالبرنامج الموضوع بعد أن اعتمد عليه أساسيًا أمام اطلع بره بطل جنوب السودان في دوري أبطال إفريقيا.

 

وحذر مارتن لاسارتي لاعبي الأهلي من زيادة الوزن قبل مباراة بيراميدز في كأس مصر مطالبًا الجميع بالالتزام بالبرنامج البدني للفريق.


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