أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 14-8-2019
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:28 ص
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استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14-8-2018، بعدما شهدت تراجعات في الفترة الماضية في أسعارها لأقبال المصريون على
شراء اللحوم خلال عيد الاضحى المبارك.
وتراوحت أسعار الدواجن فى السوق المحلى بين 18 إلى 20
جنيه للكيلو، فى حين تتراوح سعرها للمستهلك بين 23- 25 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر
الدواجن البلدى لسعر 26 جنيها من المزرعة في
حين يترواح سعرها فى الاسواق بين 30 -32 جنيها ، وتابع كرتونة البيض ب35.5
من المزرعة وللمستهلك من 42 – 44 جنيها .
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