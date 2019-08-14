التضامن: الحجاج المتعجلين انتهوا من أداء مناسكهم.. وسيبدأون في العودة
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:28 ص
هدى عبدالرازق
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قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إن كافة الحجاج المصريين بخير، موضحًا أن الحجاج المتعجلين انتهوا من مناسكهم، وسيبدأون في العودة.
وأشار "عبدالموجود"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، إلى أن باقي الحجاج سينتهوا اليوم الأربعاء من تأدية مناسك المشاعر، مضيفًا أنهم سينسقوا مع الجانب السعودي ترتيب زيارة الحجاج إلى المدينة المنورة لمن لم يتوجه إليها.
وأكد أن هناك تنسيق كامل مع الجانب السعودي لضمان راحة الحجاج المصريين، وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم ومغادرتهم.
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