ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التضامن: الحجاج المتعجلين انتهوا من أداء مناسكهم.. وسيبدأون في العودة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:28 ص
التضامن: الحجاج المتعجلين انتهوا من أداء مناسكهم.. وسيبدأون في العودة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إن كافة الحجاج المصريين بخير، موضحًا أن الحجاج المتعجلين انتهوا من مناسكهم، وسيبدأون في العودة.

وأشار "عبدالموجود"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، إلى أن باقي الحجاج سينتهوا اليوم الأربعاء من تأدية مناسك المشاعر، مضيفًا أنهم سينسقوا مع الجانب السعودي ترتيب زيارة الحجاج إلى المدينة المنورة لمن لم يتوجه إليها.

وأكد أن هناك تنسيق كامل مع الجانب السعودي لضمان راحة الحجاج المصريين، وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم ومغادرتهم.
Advertisements
المزيد عن: حجاج حج التضامن بعثة حج التضامن أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية