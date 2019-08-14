أستقرار اسعار السمك اليوم الاربعاء 14-8-2019
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:24 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار السمك جملة استقرار بالأسواق في ظل ركود نسبي على شراء السمك بسب اقبال المصريون على شراء اللحوم بالتزامن مع احتفالات عيد الاضحى
وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، وسعر كيلو السمك
البوري بين 50 و58 جنيها، دون تغير عن مستويهما أمس، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني
لسوق الجملة بالعبور.
وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري مستقرا خلال تعاملات اليوم، ليتراوح
بين 90 و190 جنيها، وأيضا تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسجل سمك
الثاعبين 150 جنيه للكيلو، وبلغ سعر كيلو الجمبري نحو 200 جنيه للكيلو.
وحافظ سعر كيلو المكرونة السويسي على مستواه اليوم، بين 55 و65 جنيها،
وكذلك سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.
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