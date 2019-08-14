كوتينيو يتخلص من كابوس برشلونة
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:10 ص
الفجر الرياضي
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يخطط البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني لخوض تحدٍ خارج "كامب نو" خلال الموسم الجديد، رغم أن الميركاتو اقترب من الانتهاء.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية
عن أن خيار كوتينيو المفضل كان اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه لم يوافق
على الانتقال إلى توتنهام، قبل انتهاء الميركاتو في إنجلترا.
وأشارت إلى أن كوتينيو قريب من الرحيل عن برشلونة، والانتقال إلى سان جيرمان
كجزء من صفقة عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.
ورغم أن سان جيرمان يضغط للحصول على الأموال
في صفقة نيمار، ولكن مسؤولي النادي الباريسي معجبون بكوتينيو، وقد يتم ضمه هذا الصيف.
ويضمن سان جيرمان لكوتينيو الاحتفاظ بالراتب
الذي يتقاضاه حاليًا رفقة برشلونة، كما أنه سيجد في "حديقة الأمراء" مواطنيه
تياجو سيلفا وماركينيوس.
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