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هدواء حركة البيع والشراء يدفع لاستقرار اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء14-8-2019

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:08 ص
هدواء حركة البيع والشراء يدفع لاستقرار اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء14-8-2019
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الفجر الاقتصادي
 
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سجلت  أسعار الخضروات والفاكهة الجملة  خلال تعاملات اليوم الاربعاء 14-8-2019 ،  ث، في ظل هدواء في حركة البيع والشراء بالأسواق بسب استمرار أجازة عيد الاضحى لبعض من التجار.

 

وجائت اسعار السلع والخضروات في موقع سوق العبورة أحد أكبر اسواق الخضروات والفاكة الجملة كالاتى :

أسعار الخضروات:

 

كيلو "الطماطم ":  بقيمة 3.9 جنيه. 

وكيلو "البطاطس":  بقيمة 5 جنيه.

سعر "كيلو البصل":  3.5 جنيه،.

كيلو "الفاصوليا" : 30 جنيها.

كيلو"الباذنجان البلدي":  3 جينهات.

كيلو "الفلفل الرومي البلدي": 4 جنيهات.

كيلو "الملوخية": 3 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي: 4 جنيهات.

  كليو  البامية: 18  جنيه.

كيلو "الليمون" :10 جنيهات.

 كيلو "العنب البناتي" الاصفر" 7 جنيه.

كيلو "العنب الاحمر" 8 جنيه.

 كيلو "الجوافة" 6 جنيه.

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