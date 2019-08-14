هدواء حركة البيع والشراء يدفع لاستقرار اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء14-8-2019
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:08 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الخضروات والفاكهة الجملة خلال تعاملات اليوم الاربعاء 14-8-2019 ، ث، في ظل هدواء في حركة البيع والشراء بالأسواق بسب استمرار أجازة عيد الاضحى لبعض من التجار.
وجائت اسعار السلع والخضروات في موقع سوق العبورة أحد أكبر اسواق
الخضروات والفاكة الجملة كالاتى :
أسعار الخضروات:
كيلو "الطماطم ": بقيمة 3.9 جنيه.
وكيلو "البطاطس": بقيمة 5 جنيه.
سعر "كيلو البصل":
3.5 جنيه،.
كيلو "الفاصوليا" : 30 جنيها.
كيلو"الباذنجان البلدي": 3 جينهات.
كيلو "الفلفل الرومي البلدي": 4 جنيهات.
كيلو "الملوخية": 3 جنيهات.
كيلو الخيار البلدي: 4 جنيهات.
كليو البامية: 18 جنيه.
كيلو "الليمون" :10 جنيهات.
كيلو "العنب البناتي"
الاصفر" 7 جنيه.
كيلو "العنب الاحمر" 8 جنيه.
كيلو "الجوافة" 6
جنيه.
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