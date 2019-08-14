هدواء حركة البيع والشراء يدفع لاستقرار اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء14-8-2019

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة الجملة خلال تعاملات اليوم الاربعاء 14-8-2019 ، ث، في ظل هدواء في حركة البيع والشراء بالأسواق بسب استمرار أجازة عيد الاضحى لبعض من التجار.

وجائت اسعار السلع والخضروات في موقع سوق العبورة أحد أكبر اسواق الخضروات والفاكة الجملة كالاتى :

أسعار الخضروات:

كيلو "الطماطم ": بقيمة 3.9 جنيه.

وكيلو "البطاطس": بقيمة 5 جنيه.

سعر "كيلو البصل": 3.5 جنيه،.

كيلو "الفاصوليا" : 30 جنيها.

كيلو"الباذنجان البلدي": 3 جينهات.

كيلو "الفلفل الرومي البلدي": 4 جنيهات.

كيلو "الملوخية": 3 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي: 4 جنيهات.

كليو البامية: 18 جنيه.

كيلو "الليمون" :10 جنيهات.

كيلو "العنب البناتي" الاصفر" 7 جنيه.

كيلو "العنب الاحمر" 8 جنيه.

كيلو "الجوافة" 6 جنيه.