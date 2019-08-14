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إعادة عرض حلقات مسلسل "فريندز" بصالات العرض السينمائية احتفالا بذكراه الـ 25

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:05 ص
إعادة عرض حلقات مسلسل فريندز بصالات العرض السينمائية احتفالا بذكراه الـ 25
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أحمد جمال أحمد
 
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أعلنت شركة الانتاج السينمائي الأمريكية ورنور بروز عن طرحها لعدد من حلقات مسلسل فريندز بصالات العرض السينمائية احتفالا بذكرى بثه الـ 25.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ورنور بروز ستختار 12 حلقة فقط تعرض فيما بين شهري سبتمر وأكتوبر القادمين بعدد من صالات العرض بمدينة لوس أنجلوس.

 

وستكون احتفالية عرض الحلقات تحت مسمى Friends 25th: The One With The Anniversary.

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