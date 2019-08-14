جامعة عين شمس تمنح العاملين عطلة الخميس استكمالا لإجازة العيد

أصدر سمير عثمان أمين عام جامعة عين شمس، قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة للجامعة إجازة يوم الخميس 1582019، وذلك استكمالا لإجازة عيد الأضحى المبارك.





وأوضح "عثمان"، في قراره، أن هذا اليوم يحتسب من رصيد الإجازات الاعتيادية، وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومديري المستشفيات الجامعية والمستشفى التخصصي وضع النظام الذي يتفق مع ظروف العمل خلال هذا اليوم.