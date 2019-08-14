تعرف على أوراق التقديم بكلية الألسن بجامعة عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوي رشاد، القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن فتح باب تقديم الطلاب الملتحقين بالكلية الجدد للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ من طلاب المرحلتين الأولى والثانية.





وأوضحت الدكتورة سلوى، أنه يجب على الطلاب المرشحين للكلية التوجه إلى الكلية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من أغسطس الجاري بعد اجازة عيد الاضحى، وعلى مدار أسبوع فقط ماعدا الجمعة والسبت لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية،وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وننشر أوراق التقديم بكلية الالسن جامعة عين شمس:





1-أصل شهادة الثانوية العامة و4 صور منها

2-شهادة ميلاد الطالب

3-بطاقة ترشيح الطالب

4-طوابع الجامعة

5-استمارة الكشف الطبى

6-عدد6 صور شخصية