تعرف على أوراق التقديم بكلية الألسن بجامعة عين شمس
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:03 ص
أية حمروشي
Advertisements
Advertisements
أعلنت الدكتورة سلوي رشاد، القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن فتح باب تقديم الطلاب الملتحقين بالكلية الجدد للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ من طلاب المرحلتين الأولى والثانية.
وأوضحت الدكتورة سلوى، أنه يجب على الطلاب المرشحين للكلية التوجه إلى الكلية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من أغسطس الجاري بعد اجازة عيد الاضحى، وعلى مدار أسبوع فقط ماعدا الجمعة والسبت لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية،وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وننشر أوراق التقديم بكلية الالسن جامعة عين شمس:
1-أصل شهادة الثانوية العامة و4 صور منها
2-شهادة ميلاد الطالب
3-بطاقة ترشيح الطالب
4-طوابع الجامعة
5-استمارة الكشف الطبى
6-عدد6 صور شخصية
7- استمارة 2 جند للطلاب الذكور ولمواليد1996 واكثر أستمارة 6 جند او 7 جند
Advertisements
المزيد عن: محافظات كلية الألسن عين شمس جامعات
- غدًا.. بدء التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس
- ننشر شروط القبول بالمدينة الجامعية في جامعة عين شمس
- نائب رئيس عين شمس للتعليم والطلاب يطالب بتفعيل الشراكات المجتمعية في كلية ألسن
- جامعة عين شمس تتسلم شهادة QS بحضور المدير الإقليمي
- إنشاء مكتب للتعاون الدولي بـ"ألسن عين شمس"
- تعيينات جديدة بجامعة عين شمس
- ٤ أغسطس.. جامعة عين شمس تستقبل طلبات التحويلات
- الثلاثاء.. ألسن عين شمس تفتح تنسيق رغبات الطلاب الجدد