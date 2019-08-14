أستقرار سعر الدينار الكويتي عند 55.6 جنيه بالبنوك اليوم الاربعاء 14-8-2019

حقق سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه استقرار في تعاملات اليوم الاربعاء 14-8-2019، بالبنوك مع بداء عودة العمل رسميا بها بعد انتهاء فرة أجازة عيد الأضحى.

وجائت أسعار صرف الدينار الكويتي بعدد من البنوك المصرية وعلى رأسهم بنك مصر والبنك والأهلى كالاتي:

سعر الدينار الكويتي"البنك العربي الافريقي

سعر شراء 55.31 جنيها

سعر بيع 56.08 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى

سعر شراء 55.16 جنيها

سعر بيع 55.51 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي

سعر الشراء 54.90 جنيها

سعر بيع 55.60 جنيها.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

سعر شراء 55،19 جنيها

سعر بيع 55،62 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

سعر شراء 54.90 جنيها

سعر بيع 55.69 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان

سعر شراء 54.60 جنيها

سعر بيع 55.65 جنيها