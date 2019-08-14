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السوبر الأوروبي.. ليفربول يصارع تشيلسي تحت قيادة نسائية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:37 ص
السوبر الأوروبي.. ليفربول يصارع تشيلسي تحت قيادة نسائية
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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يصطدم فريق ليفربول بنظيره تشيلسي في قمة إنجليزية على لقب كأس السوبر الأوروبي في المباراة التي تقام في الساعة التاسعة مساء اليوم بملعب "فودافون أرينا" بمدينة إسطنبول التركية في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

 
يشارك نادي ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي باعتباره بطلًا لدوري أبطال أوروبا أما تشيلسي فهو بطل الدوري الأوروبي.


ويقود محمد صلاح نجم ليفربول فريقه في مباراة اليوم بحثًا عن أول ألقاب الموسم بعد خسارة بطولة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس الحالي على ملعب ويمبلي.


وتحكم سيدة لأول مرة نهائى كأس السوبر الأوروبى، حيث تدير المباراة الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار التى أكدت بأنها لا تشعر بأى خوف من تلك المهمة الصعبة


وتبلغ فرابار من العمر 35 عاماً يساعدها فى التحكيم طاقم نسائى أيضاً، مكوّن من مواطنتها الفرنسية مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميتشيل أونيل والذين عملوا معاً فى عديد من المباريات الكبرى كان منها نهائى كأس العالم للسيدات فى فرنسا.

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