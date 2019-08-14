كايلي جينر تواجه انتقادات حادة بسبب عمليات التجميل

احتفلت ممثلة الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية “كايلي جينر”، الأسبوع الماضي، بذكرى ميلادها الـ22، بين أجواء ساحرة في بورتوفينو، إلا أنها واجهت انتقادات لاذعة، وتساؤلات جماهيرية، حول مظهرها الذي بدا أكبر بكثير من عمرها.





وفي عدد من التعليقات، على مواقع التواصل الاجتماعي، واجهت كايلي جينر، الحاصلة على لقب أصغر ملياديرة في العالم، انتقادات حول مظهرها، الذي يجعلها تبدو كامرأة في الثلاثينيات من عمرها، بسبب عمليات التجميل.