الأهلي في طريقه للاستغناء عن نجم جديد

ينوي نادي الأهلي رحيل هشام محمد لاعب الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد بعد استبعاده من القائمة المحلية وذلك بفسخ عقده بالتراضي كما تم مع أحمد حمودي.





وتلقى هشام محمد عرضاً رسمياً من الاتحاد السكندري بجانب مفاوضات من أحد الأندية الإماراتية ويأمل في الرحيل عن الأهلي.





وكان هشام محمد قد انتقل إلى الأهلي قادمًا من مصر المقاصة في صيف 2017.



