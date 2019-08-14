الأهلي في طريقه للاستغناء عن نجم جديد
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:32 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
ينوي نادي الأهلي رحيل هشام محمد لاعب الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد بعد استبعاده من القائمة المحلية وذلك بفسخ عقده بالتراضي كما تم مع أحمد حمودي.
وتلقى هشام محمد عرضاً رسمياً من الاتحاد السكندري بجانب مفاوضات من أحد الأندية الإماراتية ويأمل في الرحيل عن الأهلي.
وكان هشام محمد قد انتقل إلى الأهلي قادمًا من مصر المقاصة في صيف 2017.
Advertisements
المزيد عن: هشام محمد نادي الاهلي صفقات الاهلي الاهلي اخبار الاهلي
- 3 أندية تخطط لخطف نجم الأهلي
- عاجل - بالأسماء| لاعبون مهددون بالرحيل عن الزمالك في الشتاء
- 8 لاعبين مبشرين بالخروج من جنة الأهلي في يناير
- بالأرقام - التجربة السورية فى مصر.. لم ينجح أحد
- مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي الإفريقية
- نجم وسط الأهلي يطلب الرحيل
- 6 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في يناير .. تعرف عليهم
- آخرهم كريم بامبو.. حكاية 4 نجوم رفعوا شعار "لا عزاء للانتماء" في مصر
- كهربا يقترب.. 10 زملكاوية "خانوا العشرة" وانتقلوا للغريم الأهلي