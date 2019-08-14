عاجل.. إصابة 10 أشخاص في حادث على صحراوي الإسماعيلية



كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سوزوكي رقم " ج. ص 8296 " علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة أمام ومدخل وصلة أ بو سلطان، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، وجميعهم مقيمين القاهرة.





وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر انقلاب السيارة الميكروباص السوزوكي التي كانوا يستقلونها على طريق "الإسماعيلية ـ القاهرة" أمام ومدخل وصلة أبو سلطان.