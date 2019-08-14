بريانكا شوبرا متهمة بالتحريض على شن حرب نووية ضد باكستان!

تلقت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، اتهامات بـ "التحريض على حرب نووية" بين بلادها وباكستان، بسبب التعليقات التي أدلت بها، وسط التوترات المتفاقمة بين الدولتين.





وجاءت الاتهامات الموجهة لـ"شوبرا"، خلال لقاء نظم لها مع جمهورها على هامش مؤتمر خاصة بمستحضرات التجميل، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.





وقامت إحدى الحاضرات للمؤتمر الصحفي من مكانها، وتدعى "عائشة مالك"، وأمسكت بالميكروفون لتصب هجومها على بريانكا شوبرا، إذ قالت لها: "لقد كان من الصعب سماعك وأنت تتحدثين عن الإنسانية، لأنني كجارة باكستانية، أعرف أنك منافقة قليلا".





واستشهدت "مالك" في حديثها بتغريدة كتبتها شوبرا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، في 26 فبراير/شباط، وجاء فيها عبارة "جاي هند" ، وتعني "النصر للهند".





وتشارك الهند وباكستان المجهزتان نوويا في مواجهة حول منطقة كشمير المتنازع عليها.

