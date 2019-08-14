قبل موقعة اسطنبول.. تاريخ ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي

يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره تشيلسي مساء الأربعاء، على أرضية ملعب "فودافون آرينا" في مدينة اسطنبول بتركيا، في كأس السوبر الأوروبي.





ويخوض ليفربول منافسات كأس السوبر الأوروبي هذا العام، بعد تتويجه بلقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك تشيلسي باعتباره بطلًا للدوري الأوروبي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي:-





- ليفربول:

خاض ليفربول كأس السوبر الأوروبي 5 مرات طوال تاريخه، حصد لقب البطولة 3 مرات، وحصل على مركز "الوصيف" مرتين وجاءت مشاركاته كالتالي:-





1977: تقابل ليفربول مع فريق هامبورج الألماني وتغلب عليه 7 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وتوج الريدز بأول ألقابه في البطولة.





1978: خسر ليفربول أمام فريق أندرلخت البلجيكي 4 – 3 في مجموع نتيجة المباراتين.





1984: خسر ليفربول أمام يوفنتوس بهدفين دون مقابل، واكتفي الريدز بـ"وصافة" البطولة للمرة الثانية في تاريخه.





2001: فاز ليفربول على نظيره بايرن ميونيخ الألماني 3 – 2 وتوج بثاني ألقابه بالبطولة.





2005: تغلب ليفربول على سسكا موسكو الروسي 3 – 1 وحصد لقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.





- تشيلسي:

خاض تشيلسي كأس السوبر الأوروبي 3 مرات طوال تاريخه، حصد اللقب مرة وحيدة، وحقق "الوصافة" مرتين وجاءت مشاركاته كالتالي:-





1998: فاز تشيلسي على ريال مدريد بهدف دون مقابل وتوج بلقب البطولة.





2012: تلقي تشيلسي هزيمة ثقيلة أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 4 – 1، وحصد "وصافة" البطولة.



