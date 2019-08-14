جنازة شعبية مهيبة لضحية صاحب مزرعة مواشي تصدي للصوص حاولو سرقتها في الدقهلية

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سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية النيايمة التابعة لمركز المنزلة في محافظة الدقهلية تزامنا مع تشيع جثمان صاحب مزرعة مواشي، بعد مقتله على يد ٣ أشخاص حاولو سرقة مزرعة المواشي الخاصه به التي تقع بين المطرية والمنزلة في محافظة الدقهلية.



بدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي يفيد بمقتل صاحب مزرعة المواشي خاصته في المنطقة الواقعة بين مدينتي المنزلة والمطرية.



على الفور انتقلت قوة أمنية وتبين مصرع «عبدالقادر. ع»، 47 سنة، مقيم النسايمة مركز المنزلة، بعد مقتله على يد 3 أشخاص بطلق ناري في البطن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة.



وقال شهود عيان إن 3 أشخاص حاولوا سرقة مزرعة المجني عليه، لكنه حاول منعهم وطاردهم لإبعادهم عن المكان والقبض عليهم، فأطلقوا النار باتجاهه وفروا هاربين.



وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لضبط الجناة، وتم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بالمنطقة بالكامل