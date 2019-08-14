بعد رقصها حافية.. بماذا وصفت الصحافة السويدية حفل هيفاء وهبي





أشادت الصحافة السويدية بأول حفل غنائي للمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، في السويد، الذي أحيته يوم السبت، ضمن فعاليات مهرجان غوتنبرغ الثقافي.





ووصفت صحيفة "إكسبريسن" السويدية حفل هيفا وهبي بـ"بحر المظلات"، وذلك بسبب آلاف الحشود غير المعدودة التي كانت بانتظارها على الرغم من كثافة الأمطار حتى قبل الحفل بساعات.





وكتبت الصحيفة "صرخت هيفاء وهبي للجمهور من فوق بحر المظلات، قائلة لهم أنا هنا من أجلكم، فلنحظى ببعض المرح".

وأشارت الصحيفة إلى أن هيفاء وهبي لديها ما يقرب من 6 ملايين متابع على موقع "إنستغرام"، وهي واحدة من أكبر الفنانين في العالم العربي، وفي عام 2006، حصلت على جائزة واحدة من أجمل 50 شخصا في العالم من قبل مجلة "بيبول" الأمريكية.



