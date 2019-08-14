"إنتي وأنا" للعسيلي تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:55 ص
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تصدر فيديو كليب أغنية "إنتي وأنا" للفنان محمود العسيلي، "تريند" قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وذلك بعد طرحه بأقل من 24 ساعة، وذلك بل أن يتراجع لصالح فيديوهات أخرى.
وحقق الكليب عدد مشاهدات قياسي، حيث حقق حتى الآن أكثر من 872,920 مشاهدة.
"إنتي وأنا" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.
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