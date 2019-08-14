ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

لم يستبعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية، إذا لم تتحسن شروط هذه المنظمة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.





وقال ترامب، في كلمة ألقاها في مدينة موناكو بولاية بنسلفانيا، أمس الثلاثاء: "سننسحب إذا لزم الأمر.. نعلم أنهم يلحقون بنا الأذى منذ سنوات، ولن يحدث ذلك مرة أخرى".





وبحسب الرئيس الأمريكي، فقد كانت الولايات المتحدة تخسر تقريبا كل الدعاوى التي رفعتها في منظمة التجارة العالمية قبل وصوله إلى السلطة، لكنها الآن تكسب تقريبا كل الدعاوى "لأنهم في منظمة يشعرون بأن الأرض ليست صلبة جدا تحت أقدامهم".





وكان ترامب تحدث مرارا عن إمكانية انسحاب بلاده من المنظمة التي اتهمها بعدم إنصاف الولايات المتحدة. وادعى ترامب، في إحدى المقابلات التلفزيونية، أن منظمة التجارة العالمية أسست "لإفادة الجميع، ما عدانا".





وفي يوليو الماضي، قال الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أكثر دول العالم ثراء تدعي أنها بلدان نامية، للالتفاف على قواعد منظمة التجارة العالمية وكسب معاملة تفضيلية".





كما نشر ترامب في تلك الفترة أيضا مذكرة قال فيها إن منظمة التجارة العالمية أصبحت "في أمس الحاجة إلى إصلاح".