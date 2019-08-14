موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي يوم الأربعاء 14 / 8 / 2019 في السوبر الأوروبي

يلتقي فريق ليفربول مع منافسه فريق تشيلسي اليوم الأربعاء 14 أغسطس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي.





وكان فريق تشيلسي قد نجح في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي، عقب الفوز على فريق أرسنال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية.





بينما حقق نادي ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا بعد سنين عديدة من الغياب على حساب فريق توتنهام هوتسبير، بعد الفوز بنتيجة هدفين نظيفين.





وسوف تذاع مباراة فريق ليفربول مع فريق تشيلسي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.



