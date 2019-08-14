تعرف على طلبات باريس سان جيرمان للإستغناء عن نيمار لبرشلونة

ذكرت وسائل إعلام عالمية بأن المفاوصات بين برشلونة وباريس سان جيرمان مازالت مستمرة من أجل التوصل لاتفاق نهائي لانتقال نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت وسائل الإعلام أن باريس سان جيرمان طلب التعاقد مع سيميدو وكوتينيو بالإضافة إلى 50 مليون يورو من أجل إتمام صفقة نيمار.





وأشارت وسائل الإعلام إلى إمكانية رحيل نيمار إلى برشلونة على سبيل الإعارة مع أحقية شراؤه في الصيف المقبل وراد، كما أنه من المحتمل رحيل فيليب كوتينيو نجم برشلونة لفريق آخر.



