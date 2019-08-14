حقيقة ترشح جورج كلوني في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة





سلط موقع gossipcop الضوء على ما أشيع مؤخرًا حول نية النجم جورج كلوني لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فى الانتخابات المقبلة 2020.





ونفى كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن الأمر حين أكد أن كل التقارير التي تطرقت لهذا الموضوع لا تتجاوز كونها شائعات سبق وتم ترديدها من قبل فى أكثر من مناسبة أبرزها بداية العام.





وأكد gossipcop أن كلوني لا ينوي مطلقًا التواجد داخل البيت الأبيض بصفته رئيسًا لأمريكا، لأنه يؤمن بأن المشاهير عليهم أن يؤدوا دورهم بعيدًا عن السياسة.



