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مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:54 ص
مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية
حادث مروع - صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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لقي شاب شخص مصرعه، بينما أصيب آخران بإصابات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي منطقة البعالوة.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير غدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي أمام منطقة البعالوة، مما أسفر عن مصرع المدعو، محمد خليل عبد الجليل 35 عامًا، مقيم البعالوة، وإصابة كلا من المدعو، أحمد عبد المقصود عبد المقصود 20 عامًا، وحمدي محمد محمود 23 عامًا، مقيمين بذات عنوان الأول.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على جثة المتوفي في ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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