تعرف على ملعب فودافون أرينا الذي يستضيف السوبر الأوروبي
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:11 ص
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يترقب عشاق الكرة العالمية وتحديدًا النجم المصري محمد صلاح مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء والتي يحتضنها ملعب فودافون أرينا. ولكن أين يقع هذا الملعب؟ ومتى تم إنشاؤه؟ وكم بلغت تلكفة بناؤه؟ هذا ما يستعرضه الفجر الرياضي ..
- يقع ملعب فودافون أرينا في بشكتاش وهي إحدى بلديات مدينة إسطنبول في تركيا.
- يحتضن ملعب فودافون أرينا مباريات فريق بشكتاش.
- تم البدء في بناء ملعب فودافون أرينا في أكتوبر 2013.
- افتتح ملعب فودافون أرينا في 11 أبريل 2016.
- يبلغ طول ملعب فودافون أرينا 105 متر وعرضه 68 متر.
- بلغت تكلفة الإنفاق على بناء ملعب فودافون أرينا 110 مليون يورو.
- تبلغ سعة استاد فودافون أرينا 41188 متفرج.
- في 26 مايو 2017، أعلن الرئيس التركي أردوغان أنه أمر وزيره الرياضي بإزالة كلمة (أرينا وتعني الساحة) من جميع الملاعب في جميع أنحاء البلاد. وبعد يوم واحد، أكد الاتحاد التركي لكرة القدم أنه سيتم حذف هذه الكلمة وفقًا لذلك. وبعد أسبوع واحد، أعلن نادي بشكتاش تغيير اسم فودافون أرينا إلى فودافون بارك.
- يقع ملعب فودافون أرينا في بشكتاش وهي إحدى بلديات مدينة إسطنبول في تركيا.
- يحتضن ملعب فودافون أرينا مباريات فريق بشكتاش.
- تم البدء في بناء ملعب فودافون أرينا في أكتوبر 2013.
- افتتح ملعب فودافون أرينا في 11 أبريل 2016.
- يبلغ طول ملعب فودافون أرينا 105 متر وعرضه 68 متر.
- بلغت تكلفة الإنفاق على بناء ملعب فودافون أرينا 110 مليون يورو.
- تبلغ سعة استاد فودافون أرينا 41188 متفرج.
- في 26 مايو 2017، أعلن الرئيس التركي أردوغان أنه أمر وزيره الرياضي بإزالة كلمة (أرينا وتعني الساحة) من جميع الملاعب في جميع أنحاء البلاد. وبعد يوم واحد، أكد الاتحاد التركي لكرة القدم أنه سيتم حذف هذه الكلمة وفقًا لذلك. وبعد أسبوع واحد، أعلن نادي بشكتاش تغيير اسم فودافون أرينا إلى فودافون بارك.
في 20 أبريل 2017، شهدت مباراة بشكتاش وليون أكبر حضور جماهيري بواقع 39623 متفرج.
- يُوفر ملعب فودافون بارك خدمة الواي فاي لكل الجمهور وبالمجان كما يُمكنهم متابعة مختلف الإحصاءات المرتبطة بالمباراة أثناء وجودهم داخله عبر شاشات تفاعلية.
- مدرجات الملعب مغطاة بشكل تام وتم توفير التدفئة في كل أرجائه. ومن أجل ضمان متابعة أكثر وضوحاً للجمهور، بني الطابق الأول من المدرجات بانحدار بلغت درجته 26% بينما بلغت في الطابق الثاني نسبة 36%.
- توجد مراكز للترفيه وساحة للاحتفالات بالإضافة إلى فضاء خاص بالموضة وموقف مغلف يتسع لـ600 سيارة و147 غرفة و81 مقعداً خاصاً بذوي الاحتياجات الخاصة و81 مقعداً آخر لمرافقيهم بجانب مرافق أخرى متعددة.
- يقع ملعب فودافون بارك بجانب القصر الشهير دولماباهتش ساري الذي سكنه سلاطين عثمانيون في أزمنة مختلفة وهو الآن مفتوح للزوار على رغم من وجود مكتب رئيس الوزراء في جزء منه.
- يحتوي ملعب فودافون بارك على نظام مزارب سيتم من خلالها تجميع مياه الأمطار والثلوج وتخزينها لاستخراج الطاقة الكهربائية وبذلك سيكون أول ملعب صديقٍ للبيئة في البلاد، كما تم تجهيز الملعب أيضاً بنظام التدفئة والتبريد الذي سيستخدم الطاقة المستخرجة من المياه والثلوج المجمعة بحيث سيكون بإمكان الجمهور الحضور إلى الملعب في كل الفصول.
- في 10 ديسمبر 2016، انفجرت قنبلتان خارج الملعب مما أدى إلى مقتل 46 شخصًا على الأقل منهم 38 من ضباط الشرطة و8 مدنيين وإصابة 136 شخص. وقع الانفجار الأول والأكبر في حوالي الساعة 7:30 مساءً عقب فوز بشكتاش على بورصا سبورت بهدفين مقابل هدف في الدوري التركي الممتاز. كان عدد القتلى المدنيين أقل لأن الجماهير كانت قد غادرت بالفعل الملعب بعد المباراة. كما ذكر شهود عيان أنهم سمعوا صوت إطلاق نار بعد الانفجاراين. صرح مصدر مسئول أن الانفجار الأول نتج عن سيارة كانت تسير وانفجرت في منطقة كانت تابعة لقوات الشرطة عند مخرج الاستاد ويبدو أن حافلة شرطة مكافحة الشغب كانت الهدف وقال المصدر المسئول أن الشخص الذي قبضت عليه الشرطة في متنزه ماكا انتحر من خلال إطلاق متفجرات بعد لحظات.
- يُوفر ملعب فودافون بارك خدمة الواي فاي لكل الجمهور وبالمجان كما يُمكنهم متابعة مختلف الإحصاءات المرتبطة بالمباراة أثناء وجودهم داخله عبر شاشات تفاعلية.
- مدرجات الملعب مغطاة بشكل تام وتم توفير التدفئة في كل أرجائه. ومن أجل ضمان متابعة أكثر وضوحاً للجمهور، بني الطابق الأول من المدرجات بانحدار بلغت درجته 26% بينما بلغت في الطابق الثاني نسبة 36%.
- توجد مراكز للترفيه وساحة للاحتفالات بالإضافة إلى فضاء خاص بالموضة وموقف مغلف يتسع لـ600 سيارة و147 غرفة و81 مقعداً خاصاً بذوي الاحتياجات الخاصة و81 مقعداً آخر لمرافقيهم بجانب مرافق أخرى متعددة.
- يقع ملعب فودافون بارك بجانب القصر الشهير دولماباهتش ساري الذي سكنه سلاطين عثمانيون في أزمنة مختلفة وهو الآن مفتوح للزوار على رغم من وجود مكتب رئيس الوزراء في جزء منه.
- يحتوي ملعب فودافون بارك على نظام مزارب سيتم من خلالها تجميع مياه الأمطار والثلوج وتخزينها لاستخراج الطاقة الكهربائية وبذلك سيكون أول ملعب صديقٍ للبيئة في البلاد، كما تم تجهيز الملعب أيضاً بنظام التدفئة والتبريد الذي سيستخدم الطاقة المستخرجة من المياه والثلوج المجمعة بحيث سيكون بإمكان الجمهور الحضور إلى الملعب في كل الفصول.
- في 10 ديسمبر 2016، انفجرت قنبلتان خارج الملعب مما أدى إلى مقتل 46 شخصًا على الأقل منهم 38 من ضباط الشرطة و8 مدنيين وإصابة 136 شخص. وقع الانفجار الأول والأكبر في حوالي الساعة 7:30 مساءً عقب فوز بشكتاش على بورصا سبورت بهدفين مقابل هدف في الدوري التركي الممتاز. كان عدد القتلى المدنيين أقل لأن الجماهير كانت قد غادرت بالفعل الملعب بعد المباراة. كما ذكر شهود عيان أنهم سمعوا صوت إطلاق نار بعد الانفجاراين. صرح مصدر مسئول أن الانفجار الأول نتج عن سيارة كانت تسير وانفجرت في منطقة كانت تابعة لقوات الشرطة عند مخرج الاستاد ويبدو أن حافلة شرطة مكافحة الشغب كانت الهدف وقال المصدر المسئول أن الشخص الذي قبضت عليه الشرطة في متنزه ماكا انتحر من خلال إطلاق متفجرات بعد لحظات.
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