تعرف على ملعب فودافون أرينا الذي يستضيف السوبر الأوروبي



- يقع ملعب فودافون بارك بجانب القصر الشهير دولماباهتش ساري الذي سكنه سلاطين عثمانيون في أزمنة مختلفة وهو الآن مفتوح للزوار على رغم من وجود مكتب رئيس الوزراء في جزء منه.



- يحتوي ملعب فودافون بارك على نظام مزارب سيتم من خلالها تجميع مياه الأمطار والثلوج وتخزينها لاستخراج الطاقة الكهربائية وبذلك سيكون أول ملعب صديقٍ للبيئة في البلاد، كما تم تجهيز الملعب أيضاً بنظام التدفئة والتبريد الذي سيستخدم الطاقة المستخرجة من المياه والثلوج المجمعة بحيث سيكون بإمكان الجمهور الحضور إلى الملعب في كل الفصول.