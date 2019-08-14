تعرف على موعد حفل هانى شاكر ضمن فعاليات مهرجان سيليانا





يشارك الفنان هاني شاكر، بالغناء ضمن فعاليات مهرجان سيليانا الغنائى المقام فى دولة تونس.





ونشر شاكر، بيانًا عبر حسابه على "إنستجرام" جاء فيه: "يحيى أمير الغناء العربى حفله فى مدينه سيليانا بتونس الحبيبة فى مهرجان سيليانا الغنائى يوم 15 أغسطس".





وعبر شاكر عن سعادته بلقاء الجمهور التونسى فى سيليانا، متمنيًا أن يكون لقائه بالجمهور التونسى مميزًا، كما كان فى حفله بمهرجان قابس.



