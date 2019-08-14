قبل موقعة السوبر.. تاريج مواجهات محمد صلاح أمام تشيلسي

يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة نارية ضد فريقه السابق تشيلسي، مساء الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي، علي ملعب "فودافون آرينا" بتركيا.





ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول للفوز على تشيلسي والتتويج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخ الريدز، حيث سبق وتوج الفريق بلقب البطولة 3 مرات أعوام (1977 – 2001 – 2005).



