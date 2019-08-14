الصين ترفض طلب سفينتين للبحرية الأمريكية للرسو في هونج كونج

قال مسؤولون أمريكيون إن الصين رفضت طلب سفينتين تتبعان البحرية الأميركية لزيارة هونج كونج في الأسابيع المقبلة فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.





وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن سفينة النقل غرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر بينما طلبت السفينة الحربية ليك إيري التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر أيلول.





وذكر أحد المسؤولين أن الصين لم تذكر سببا محددا للرفض لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه.





وسبق أن رفضت الصين زيارة السفينة الهجومية واسب في سبتمبر 2018 لكن السفينة البرمائية بلو ريدج رست في هونغ كونغ في أبريل.





يأتي ذلك فيما اشتبكت الشرطة ومتظاهرون يحتجون على تنامي نفوذ بكين في هونج كونج بالمطار الدولي اليوم بعد تعطيل الرحلات لليوم الثاني على التوالي.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشهدا بمعلومات من أجهزة مخابرات أميركية، قد قال إن الحكومة الصينية ترسل قوات إلى حدودها مع هونغ كونغ، وحث على الهدوء مع استمرار الاشتباكات.





ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يتحدث عن تحركات جديدة للقوات أم تحركات قرب الحدود تحدثت عنها بالفعل وسائل الإعلام.





وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "أبلغتنا مخابراتنا بأن الحكومة الصينية تحرك قوات إلى الحدود مع هونغ كونغ. ينبغي أن يتمتع الجميع بالهدوء والأمن".