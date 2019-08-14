موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بث مباشر في السوبر الأوروبي.. مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول beIN SPORTS أونلاين





وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساء اليوم، الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD1.





ويسعى كلوب لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد البداية الرائعة في الدوري بالفوز على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، في الجولة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





بينما يتطلع تشيلسي لمصالحة جماهيره بحصد اللقب، خاصة بعد السقوط المفاجئ أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الأولى بالدوري.





ويذكر أن ليفربول يخوض هذه المباراة بعدما حصد لقب دوري أبطال أوروبا بتغلبه على توتنهام في المباراة النهائية، بينما يلعب البلوز هذه المباراة بعد تتويجهم بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال بنتيجة 4/1.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "فودافون أرينا" بمدينة أسطنبول، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونظيره تشيلسي، ضمن إطار كأس السوبر الأوروبي.