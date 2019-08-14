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"من غير ما أحكيلك" لتامر عاشور تحقق أكثر من 500 ألف مشاهدة (فيديو)

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:45 ص
من غير ما أحكيلك لتامر عاشور تحقق أكثر من 500 ألف مشاهدة (فيديو)
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نشر الفنان تامر عاشور، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "من غير ما احكيلك"، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 651,207 مشاهدة.

أغنيته "من غير ما أحكيلك" من ألبومه الأخير "أيام"، وهى من كلمات جمال الخولى وألحان محمد النادى، وتوزيع نابلسى.

ألبوم "أيا" يضم 12 أغنية هى "أيام"، "حبيبى انت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة"، واستطاعت أغنية "قولولو سماح" التواجد فى قائمة "تريند" يوتيوب طوال الأسبوع.
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