تفاصيل مسابقة تركي آل الشيخ لاكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي (فيديو)
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:31 ص
Advertisements
Advertisements
شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو للمنتج الفني حمادة إسماعيل، وهو يوضح كيفية الاشتراك في مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي.
وقال المنتج الفني حمادة إسماعيل، عبر مقطع الفديو: "احنا فعلًا عندنا أصوات حلوة كتير، مش بس لاقيين الفرصة اللي يقدموا بيها موهبتهم للناس، احنا هنفضل وراكم ونقدمكم للناس في أحسن صورة، اللي شايف أن عنده الموهبة الحقيقية في الغناء يقوم بتسجيل مقطع فيديو لمدة 3 دقايق ويقوم بإرسالهم على الصفحة الخاصة بشركة "violin".
وأكمل المنتج الفني حديثه قائلًا: "الأغاني المختارة هيتم تجميعها في ألبوم واحد ونقدمها للناس في أحسن صور".
وأوضح المنتج الفني أن هذه المسابقة تحت رعاية سيادة المستشار تركي آل شيخ مؤكدًا: "أنا وسيادة المستشار سميعه أوي يعني صعب نقتنع بأي صوت أتمنى تبهرونا".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- 5 معلومات لا تعرفها عن الطفلة إيمان بيشة الفائزة بلقب "أراب جوت تالنت"
- عبد الله الرويشد يطرح "تبي تعرف".. قريبا
- تعاون جديد بين تركي آل الشيخ وهاني فرحات.. تعرف على التفاصيل
- تركى آل الشيخ يعلن إنشاء أكاديمية لاكتشاف المواهب بالسعودية
- تركي آل الشيخ ينشر كلمات أغنيته الجديدة
- تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للمواهب الشابة!
- تركي آل الشيخ عن مسابقة المواهب: "سندربهم ونجهزهم مع أفضل مدربين"
- دعمًا لهم.. تركي آل الشيخ يطالب مجموعة من العازفين بالتواصل مع حمادة إسماعيل (فيديو)
- حمادة إسماعيل يوضح كيفية الاشتراك في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية (فيديو)