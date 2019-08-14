ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل مسابقة تركي آل الشيخ لاكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي (فيديو)

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:31 ص
تفاصيل مسابقة تركي آل الشيخ لاكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو للمنتج الفني حمادة إسماعيل، وهو يوضح كيفية الاشتراك في مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي.

وقال المنتج الفني حمادة إسماعيل، عبر مقطع الفديو: "احنا فعلًا عندنا أصوات حلوة كتير، مش بس لاقيين الفرصة اللي يقدموا بيها موهبتهم للناس، احنا هنفضل وراكم ونقدمكم للناس في أحسن صورة، اللي شايف أن عنده الموهبة الحقيقية في الغناء يقوم بتسجيل مقطع فيديو لمدة 3 دقايق ويقوم بإرسالهم على الصفحة الخاصة بشركة "violin".

وأكمل المنتج الفني حديثه قائلًا: "الأغاني المختارة هيتم تجميعها في ألبوم واحد ونقدمها للناس في أحسن صور".

وأوضح المنتج الفني أن هذه المسابقة تحت رعاية سيادة المستشار تركي آل شيخ مؤكدًا: "أنا وسيادة المستشار سميعه أوي يعني صعب نقتنع بأي صوت أتمنى تبهرونا".

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية