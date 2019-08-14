تقارير صحفية.. تكشف "القشة التي قسمت ظهر البعير" في رحيل نيمار من باريس

وأشارت الصحفية أنه خلال 48 ساعة القادمة يمكن أن يكون هناك تقدم كبير في ملف اللاعب.

وأشارت الصحفية أنه خلال 48 ساعة القادمة يمكن أن يكون هناك تقدم كبير في ملف اللاعب.