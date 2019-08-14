مجلس النواب الليبي يرحب ببيان الخارجية المصرية لإنهاء الأزمة الليبية

رحب مجلس النواب الليبي ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها المستشار أحمد حافظ، بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا من خلال عدد من الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية في مقدمتها بأن الحل لن يكون إلا من خلال مجلس النواب الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له وان يكون الحل وفقاً لقواعد دستورية يتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبدون تجاوز لإرادة الليبيين والإعلان الدستوري بحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب.





وأكد متحدث مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق بأن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم المليشيات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذا المليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي ، داعياً بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للعمل بهذه الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية والوصول لحل لها فلا حل في ليبيا دون إرادة الليبيين ولا حل في ليبيا في ظل وجود المليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا.

ووجه ” بليحق ” التحية لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً على مواقفها الداعمة للشعب الليبي في كافة المحن التي مرت بها ليبيا وشعبها.