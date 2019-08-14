عاجل.. اشتباكات دامية في قرية بالمنوفية وإصابة 10 أشخاص (أسماء)





وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة، فيما تقرر نقل المصابين لمستشفى الباجور المركزي.

سادت حالة من الفزع بين أبناء قرية بهناي في مركز الباجور بالمنوفية قبل قليل، عقب اندلاع مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة.وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: "س. س. م" 40 سنة، "ح. س. س" 30 سنة، «م. س. س» 23 سنة، "ن. م. ع" 35 سنة، "ر. س. ع" 60 سنة، "ح. م. ع" 30 سنة، "م. ك. ا" 35 سنة، "ا. ك. ا" 30 سنة، "ي. ا. ك" 25 سنة، "ص. ع. س" 40 سنة، مصابين بكدمات وسحجات وقطوع.