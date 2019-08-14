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عاجل.. اشتباكات دامية في قرية بالمنوفية وإصابة 10 أشخاص (أسماء)

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:35 ص
عاجل.. اشتباكات دامية في قرية بالمنوفية وإصابة 10 أشخاص (أسماء)
اشتباكات - صورة أرشيفية
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أحمد الباهي
 
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سادت حالة من الفزع بين أبناء قرية بهناي في مركز الباجور بالمنوفية قبل قليل، عقب اندلاع مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: "س. س. م" 40 سنة، "ح. س. س" 30 سنة، «م. س. س» 23 سنة، "ن. م. ع" 35 سنة، "ر. س. ع" 60 سنة، "ح. م. ع" 30 سنة، "م. ك. ا" 35 سنة، "ا. ك. ا" 30 سنة، "ي. ا. ك" 25 سنة، "ص. ع. س" 40 سنة، مصابين بكدمات وسحجات وقطوع.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة، فيما تقرر نقل المصابين لمستشفى الباجور المركزي.
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